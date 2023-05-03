Эксклюзив 03 мая 2023, 14:04 Место зверского убийства школьницы подростком-блогером в Петербурге попало на видео Появилось видео с места убийства школьницы подростком-блогером в Петербурге

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Девятиклассник, как полагает следствие, жестоко расправился над 13-летней девочкой в лесу под Петербургом. Блогер-подросток до смерти забил школьницу молотком, все это снимала на камеру его подруга. Стример хотел сделать «классный контент». Видео с места происшествия оказалось в распоряжении «360».

По подозрению в убийстве задержали 16-летнего юношу и его 15-летнюю знакомую. Следователи уточнили, что молодые люди совершили преступление для самоутверждения, мотивов у них не было. В качестве жертвы они выбрали семиклассницу, которую оба знали.

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Несовершеннолетние продумали преступление заранее: в лесу у поселка Парголово выкопали яму, куда после содеянного закопали тело и вещи убитой. Затем подростки еще переписывались с матерью погибшей, чтобы ввести ее в заблуждение.

На кадрах с места преступления видно, что на асфальте осталась лужа крови. Недалеко в траве валялись латексные перчатки. В лесу, по всей видимости, подростки разводили костер.

Убийство произошло рядом с оживленной трассой, возле водоохранной зоны. Туда блогер и его несовершеннолетняя сообщница позвали школьницу якобы на пикник.

Подозреваемый в жестокой расправе над школьницей интересовался сатанизмом и оккультизмом. Семиклассница же была очень приветливой и дружелюбной. Девочка подавала большие надежды как певица, даже была лауреатом «самых престижных премий».

Родные зверски убитой девочки попросили их не беспокоить. Отец школьницы заявил в беседе с «360», что следователи не разрешили пока давать комментарии по делу.