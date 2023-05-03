Криминал 03 мая 2023, 12:55 Подозреваемый в убийстве школьницы в Петербурге писал ее матери с телефона девочки СК: подозреваемый в убийстве семиклассницы в Петербурге вел переписку с телефона жертвы Пресс-служба Следственного комитета

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Подозреваемый в убийстве семиклассницы в Петербурге вел переписку с телефона своей жертвы. Подросток писал матери убитой девочки, чтобы ввести ее в заблуждение относительно местонахождения дочери, сообщила пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

По подозрению в убийстве задержали 16-летнего подростка и его 15-летнюю знакомую. Следователи уточнили, что молодые люди решили совершить преступление, чтобы самоутвердиться — мотивов у них не было. В качестве жертвы они выбрали ученицу седьмого класса, которую знали оба.

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Подростки все хорошо продумали и заранее подготовились. В лесу у поселка Парголово они выкопали яму для жертвы, после чего пригласили школьницу якобы на пикник. Когда девочка пришла, подозреваемый подросток несколько раз ударил ее молотком по голове. Тело семиклассницы сбросили в яму.

«Соучастники вступили в переписку с матерью погибшей, используя ее мобильный телефон, с целью введения в заблуждение относительно местонахождения дочери», — сообщили в СК.

Женщина заявила о пропаже дочери, правоохранители установили возможных подозреваемых. Подросток уже признался в убийстве и показал, где похоронили девочку.

По данным СМИ, 16-летний молодой человек был блогером, а на преступление пошел ради контента. Подросток интересовался оккультизмом и посещал психолога.