Криминал 03 мая 2023, 11:00 Девятиклассник-стример жестоко убил девочку в Петербурге Mash: стример забил девочку молотком до смерти в лесу Петербурга ради «классного контента»

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Учащийся девятого класса и по совместительству стример забил молотком до смерти свою 13-летнюю знакомую в лесу Петербурга. Еще одна девочка снимала происходящее на камеру. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о 16-летнем блогере. Он предложил своей 15-летней подруге снять «классный контент» на видео около реки Каменка. Для этого они 30 апреля пригласили с собой как будто бы на пикник 13-летнюю знакомую.

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«16-летний подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары молотком по голове. Затем подозреваемые поместили тело девочки в яму», — сказано в официальном сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Как написал Telegram-канал «Mash на Мойке», стример и его подельница отправили с телефона жертвы сообщение ее маме. В нем говорилось, что дочь приняла решение исчезнуть и не вернется домой, хотя любит свою мать. После этого подростки разбили гаджет и кинули его в яму с трупом.

Позже 15-летняя девушка все же пришла в полицию и созналась в преступлении. Ее и главного подозреваемого задержали. В их отношении завели уголовное дело об убийстве.

Известно, что погибшая была ученицей одной из гимназий центрального района Петербурга. Ее охарактеризовали как приветливого и отзывчивого ребенка. Мама девочки — свадебный дизайнер и модельер. Что касается 16-летнего подозреваемого, он с 15 лет ходил к психологу, интересовался сатанизмом и оккультизмом.