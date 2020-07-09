Работники фирмы Фургала связывали его с убийством предпринимателя Сандалова в 2004 году

Сергея Фургала проверяли на причастность к убийству предпринимателя Романа Сандалова в 2004 году. Тогда будущий глава Хабаровского края занимался скупкой металла у местных жителей. В распоряжении «360» оказались показания работников ООО «Миф», которым тогда руководил Фургал, из уголовного дела по убийству Сандалова.

Все началось 17 октября 2004 года, когда работник базы «Миф» в селе Лермонтовка по телефону сообщил, что на место приехали неизвестные и начали вывозить металл. Он попросил коллег приехать на помощь. Разобраться в ситуации отправились три работника, по дороге они встретили Фургала, которому сообщили о произошедшем. Когда они приехали на место, то выяснили, что похищена часть металла, а также пропал сторож.

«Фургал долго задерживаться не стал и поехал в город Хабаровск, при этом сказал, что он пришлет на следующий день своих людей, чтобы помогли разобраться, кто украл металл», — говорится в показаниях его работника.

Вызвавший подмогу работник базы описал машины, на которых вывезли металл. Сотрудники Фургала решили сами найти похитителей. На дороге они увидели стоящий грузовик, в котором находились двое неизвестных и избитый сторож базы. Он пояснил, что именно эти парни и забрали металл. Тогда же сторож назвал фамилию предпринимателя Сандалова. Водителя и его пассажира избили и начали допрашивать, куда именно увезли краденое. Один из парней признался, что вместе с Сандаловым спрятал металл в гараже. Там его и нашли.

Как следует из показаний работника базы, по поручению Фургала из Хабаровска в Лермонтовку на двух внедорожниках и Toyota приехали пять человек, чтобы разобраться с Сандаловым.

Предпринимателя Романа Сандалова застрелили из ружья «Сайга» в октябре 2004 года. Тогда же дома у Фургала прошли обыски, где у него нашли такие же патроны, которые использовались для убийства его конкурента. В 2008 году правоохранители задержали киллера, который застрелил Сандалова. Им оказался Владимир Журавлев. Он подтвердил, что приказ о ликвидации предпринимателя получил от Фургала.

В распоряжении ««360» оказались фотографии со следственных действий. Убийство произошло на дороге.

Источник фото: телеканал «360»

На снимке можно увидеть, как именно Журавлев держал ружье. Сандалов в тот момент находился на обочине.

Источник фото: телеканал «360»

Судя по снимкам, киллер застрелил предпринимателя в спину. Не исключено, что Сандалов пытался убежать. По неизвестной причине Фургала не стали привлекать к ответственности. Разработку по предпринимателю следователи остановили. Это позволило ему баллотироваться на пост губернатора.

Гильзы от оружия, из которого застрелили Сандалова. Источник фото: телеканал «360»

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на четверг, 9 июля. По версии следствия, он стоял за серией убийств и покушений на предпринимателей Хабаровского края.

Ранее силовики задержали четырех подельников главы региона. Им уже предъявили обвинение. Именно они дали показания и назвали его организатором всех преступлений.

Фургала доставили в Москву, где ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.