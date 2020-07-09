Фургала связали с убийством мужчины из-за металла. Мать жертвы рассказала подробности конфликта

Жительница хабаровской деревни Лермонтовка Наталья Сандалова рассказала «360» о конфликте ее сына Романа с Сергеем Фургалом. Губернатора края задержали по подозрению в причастности к убийствам нескольких человек, включая Романа Сандалова. По словам матери, тот работал на железной дороге, а в свободное время помогал жителям сдавать металл в местный пункт приема. Но однажды за сданный материал ему не заплатили — и вместе с друзьями он решил забрать привезенный металл обратно. Это не понравилось Сергею Фургалу.

Спор из-за металла

По словам Натальи Сандаловой, в Лермонтовке был филиал фирмы Фургала, куда все тащили лом. Тогда еще никто не знал, кому принадлежит пункт приема. Конфликт возник после того, как Роман Сандалов с друзьями привез целый грузовик сырья для сдачи, а денег им не заплатили.

По словам Натальи, ребята решили забрать доставленный металл. Тогда же они подрались с приемщиком, который пытался им помешать. Весь лом они увезли в гараж.

«Моего сына объявили как бы главарем. Коли на машине, коли он вывозит, то он получился организатор. Но зачинщиком был Павел Кузнецов, который предложил: „Давай заберем у них металл“. Но Ромка как бы и не собирался. Но вот так получилось. Спонтанно», — поделилась Наталья Сандалова.

По ее словам, на происшествие Фургалу пожаловался приемщик. После этого в деревню приехали четверо парней. Наталья отметила, что они два дня колесили по Лермонтовке и, скорее всего, искали ее сына. Один из приехавших заходил и к ней домой, задавал вопросы о Романе. Но Сандалов жил отдельно.

Сутки на ИВЛ

19 октября 2004 года от младшего сына Наталья узнала, что Романа с огнестрельным ранением увезли в больницу в город Бикин. Врачи несколько часов делали операцию. Поздно ночью главный врач рассказал, что состояние Романа тяжелое: его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственного дыхания. Главврач предложил семье поехать домой и пообещал позвонить, если что-то изменится. Также врач попросил купить несколько препаратов.

«Мы купили лекарства. Но мы не успели их привезти. Оно бы уже не помогло. В половину четвертого ночи нам позвонили и сказали, что ваш сын умер. Он прожил сутки на искусственном дыхании. У него было сквозное ранение и задета печень», — рассказала Наталья.

Она только потом узнала, что в Романа стреляли из «Сайги». Стреляли в спину с расстояния полутора метров.

Убийство Сандалова

На расправу с молодым парнем отправили четверых мужиков. По словам Натальи, стрелял Журавлев, который был водителем Фургала. Мать убитого считает, что действовал он профессионально и переквалификация статьи на «Причинение смерти по неосторожности» была несправедливой.

В своих показаниях работники фирмы Фургала, которые ездили по Лермонтовке, рассказали, что по описанию нашли грузовик, на котором Сандалов вывез металл. Тогда же они отмечали, что шеф обещал прислать из Хабаровска людей, чтобы разобраться с теми, кто забрал металл из его пункта приема. После убийства Романа Сандалова следователи завели уголовное дело и даже нашли патроны в квартире будущего губернатора, похожие на те, которыми стреляли из «Сайги». В 2008 году задержали и Журавлева, который назвал Фургала заказчиком. Но никаких действий правоохранители тогда не приняли.

Минувшей ночью губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали. Его подозревают в организации серии убийств и покушений на местных предпринимателей в 2004–2005 годах. Показания на руководителя региона дали его подельники. Они заявили, что именно Фургал выступал заказчиком всех преступлений. Они дали на него показания, которые позволили задержать губернатора. Фургала доставили в Москву для предъявления обвинений и избрания меры пресечения.

Задержание Фургала Наталья Сандалова восприняла как возможность наказать еще одного человека, связанного с убийством ее сына.

«Я хочу, чтобы он ответил, потому что за все сделанное надо отвечать», — подытожила она.