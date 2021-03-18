Грузчики из Красноярска нашли в холодильнике расчлененный труп при перевозке

Жительница Красноярска вызвала грузчиков, чтобы они помогли ей перевезти холодильник. Внутри рабочие нашли труп мужчины.

В убийстве подозревается хозяйка холодильника, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю. Женщина со своим сожителем отмечала 8 Марта. По данным следствия, возникла пьяная ссора, в ходе которой она ударила своего возлюбленного в грудь.

Женщина решила избавиться от трупа лишь через восемь дней. Она расчленила тело, упаковала в пакеты и положила в холодильник. С помощью грузового такси подозреваемая хотела вывести устройство на другое место. Однако по дороге грузчики заметили, что из холодильника течет кровь. Жительница Красноярска во всем призналась, рабочие вызвали полицию.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

В июле прошлого года Россия была шокирована смертью рэпера Энди Картрайта. О его смерти около пяти дней никто не знал. Его жена Марина Кохал сообщила о случившемся в полицию через адвоката. По ее словам, ее супруг умер от передозировки. Женщина сочла такую смерть недостойной для рэпера и решила расчленить и спрятать его тело, а потом объявить о пропаже мужа. Следствие считает, что она убила его из ревности. Сейчас Кохал находится в СИЗО. Ее арестовали до 30 апреля.