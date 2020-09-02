Любовница рэпера Картрайта рассказала о договоре в их паре

По словам Романенко, она не получала угроз в свой адрес, хоть люди и высказывают разные мнения. Девушка считает, что это нормально, так как у каждого свое видение ситуации. Любовница отметила, что была неприятно удивлена осведомленностью об их отношениях с Картрайтом в широком кругу людей.

«Суда еще не было, а уже все вынесли в свет. Шокирована была, что доверять никому нельзя», — подчеркнула Романенко.

В Сети нет общих фото Надежды с Энди. Девушка объяснила это тем, что они с ним договорились оставлять все снимки при себе. Возлюбленные не выкладывали совместные фотографии в социальные сети.

Напомним, расчлененное тело музыканта Картрайта обнаружили вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Мария сперва рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позже выяснилось, что она сделала это за одну ночь.

По информации СМИ, мужчина хотел развестись и уйти к любовнице. Как считают следователи, это могло стать мотивом для преступления. Жена исполнителя арестована, ее обвиняют в убийстве.