Обвиняемой в убийстве Картрайта продлили арест до 30 апреля

В Санкт-Петербурге суд оставил под стражей до 30 апреля Марину Кохал, которую обвинили в убийстве своего супруга Александра Юшко (Энди Картрайта). Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на объединенную пресс-служба городских судов.

Следствие предполагает, что летом прошлого года Марина Кохал повздорила со своим мужем и убила его. После этого она расчленила тело и частично уничтожила его. В ходе экспертизы выяснилось, что у трупа не достает восьми внутренних органов. На оставшихся частях специалисты выявили воздействие поваренной соли, влажной среды и низких температур.