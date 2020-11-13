Адвокат родных Картрайта назвал вероятную причину смерти рэпера

Прижизненную инъекцию на правой ладони обнаружили у рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом этом рассказал «360» адвокат родных погибшего Антон Кобит.

Он отметил, что об этом говорится в постановлении о назначении комиссионной экспертизы, где указаны выводы второго проведенного исследования останков музыканта.

«Исходя из того, что написано, можно сделать вывод следующий, то что я вижу. Наркотики абсолютно здесь не при чем — это не причина смерти. У него обнаружен на правой ладони прижизненный след от инъекции. Эксперты конкретно указывают, что здесь могло быть введено сильно действующее токсическое вещество, которое стало причиной смерти», — заявил он.

По словам адвоката, эти выводы полностью разрушают версию супруги музыканта Марины Кохал, что Картрайт умер от передозировки наркотиками. Говоря о следах запрещенных препаратов, которые ранее обнаружили в волосах рэпера, Кобит уточнил, что они могут там храниться долгое время.

«Вам любой эксперт скажет, что волосы хранят вещества полгода. То есть это свидетельствует о том, что если и было употребление <…> то это исчисляется месяцами назад. Вот в чем суть. А инъекция — это конкретно сильнодействующее токсическое вещество», — подчеркнул он.

Останки Энди Картрайта обнаружили в конце июня в квартире в Санкт-Петербурге. По версии следствия, рэпера убила жена на почве личных неприязненных отношений. Сама Кохал заявила, что причиной смерти стала передозировка наркотиков. Чтобы скрыть смерть музыканта она расчленила его тело и представила все так, словно он пропал без вести.

После она обратилась в полицию по совету адвоката. Следователи предъявили ей обвинение в убийстве. Сейчас она находится в СИЗО. Накануне суд продлил ей меру пресечения до 30 декабря.