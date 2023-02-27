27 февраля 2023, 11:12
Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села в Брянской области
Губернатор Богомаз: пожар начался после обстрела ВСУ села Зерново Брянской области
Пожар произошел в селе Зерново Суземского района Брянской области после того, как Вооруженные сил Украины (ВСУ) его обстреляли. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. В результате произошло возгорание жилого домовладения», — написал он.
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Пожарные и оперативные службы работают на месте ЧП, идет тушение огня. Богомаз добавил, что никто не пострадал.
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Националисты обстреливали Суземский район Брянской области в начале февраля. По словам Богомаза, обошлось без пострадавших, но два дома оказались повреждены.
Украинские силы регулярно наносят удары по приграничным регионом России с начала спецоперации. Накануне, 26 февраля, Вооруженные силы Украины несколько раз открывали огонь по Кореневскому и Глушковскому району Курской области.
ВСУ
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