Важное 27 февраля 2023, 11:12 Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села в Брянской области Губернатор Богомаз: пожар начался после обстрела ВСУ села Зерново Брянской области РИА «Новости»

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Пожар произошел в селе Зерново Суземского района Брянской области после того, как Вооруженные сил Украины (ВСУ) его обстреляли. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. В результате произошло возгорание жилого домовладения», — написал он.

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Пожарные и оперативные службы работают на месте ЧП, идет тушение огня. Богомаз добавил, что никто не пострадал.

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Националисты обстреливали Суземский район Брянской области в начале февраля. По словам Богомаза, обошлось без пострадавших, но два дома оказались повреждены.

Украинские силы регулярно наносят удары по приграничным регионом России с начала спецоперации. Накануне, 26 февраля, Вооруженные силы Украины несколько раз открывали огонь по Кореневскому и Глушковскому району Курской области.