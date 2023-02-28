Происшествия 28 февраля 2023, 09:44 Системы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Суражском районе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в Суражском районе Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинский беспилотник сегодня сбили над Суражским районом. Разрушений и пострадавших нет, оперативные службы работают на месте», — написал он.

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Днем ранее украинские боевики атаковали село Зерново в Суземском районе Брянской области, один из жилых домов загорелся. Прибывшие на место ЧП экстренные службы оперативно потушили возгорание, никто из мирных жителей не пострадал.

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Националисты регулярно наносят удары по приграничным территориям России после начала специальной операции. В течение 26 февраля ВСУ несколько раз открыли огонь по Глушковскому и Кореневскому районам Курской области, повредив линии электропередач.