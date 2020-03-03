Готовившие атаку на школу в Саратове подростки объяснили наличие ружья

По его словам, оба подростка увлекались техникой и оружием, и мечтали служить в армии на профессиональной основе. В соцсетях парни просматривали сайты и группы соответствующего профиля. Школьники смотрели ролики в Сети, где стреляют, убивают, расстреливают, рассказал Скворцов.

«Видимо, это и было первым „звоночком“ для спецслужб. IP-адрес был взят на карандаш. Однако оружия, за исключением пневматики, у мальчишек не было. Нет оружия — нет и статьи», — написал зампред ОНК, рассказывая о визите к подросткам в СИЗО и беседе с ними.

Он также рассказал, что ребята познакомились с девочкой через соцсеть «ВКонтакте». Как написал Скворцов, Один из мальчишек «просто дружил, а у другого была любовь». Однажды эта девочка попросила парней пострелять из пневматики, и для этого они пошли в бомбоубежище.

«Постреляли. Девочка пошла гулять по бомбоубежищу и нашла ящик. Случайно или нет — не знаю. В ящике были книги и обрез. Патронов не было. Любопытство взяло верх. Парни взяли обрез в руки и бегали по бункеру. Добегались. Девочки нет. Ее „след простыл“. Мальчики в СИЗО», — написал зампред ОНК.

Источник фото: ЦОС ФСБ. Обрез из заброшенного бункера

Скворцов в своем сообщении утверждает, что после задержания мальчиков «допрашивали всю ночь».

«Итог — видео с признанием… в присутствии родственников и психолога. Но без адвоката. Сейчас пацаны не верят, что они сами все это наговорили. Их не били, не пытали. Если не считать ночного допроса и сна на стульях в кабинете следователя», — пояснил Скворцов.

По его словам, у подростков были жесткие отношения с одноклассниками. Их били и притесняли «в ежедневном режиме». В результате у одного их них была сломана рука и нога. При этом, как пишет зампред ОНК? администрация школы никаких действий к предупреждению конфликтов не предпринимала, «если не считать одного разговора с психологом». По мнению Скворцова, мальчишки мечтали поквитаться со своими обидчиками.

Ранее детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя сообщила на своей странице в Instagram, что подозреваемые и их семьи на профилактическом учете не состояли, однако, как рассказали родители мальчиков, их дети подвергались давлению со стороны сверстников. По словам омбудсмена, в СИЗО ребята заявили ей, что не собирались никого убивать и не понимают, как ранее могли признаться в обратном на камеру.

26 февраля стало известно о том, что саратовские силовики задержали двух подростков, которые планировали вооруженное нападение на одну из школ. Школьников «взяли» на территории одного из заброшенных бомбоубежищ. При атаке на учебное учреждение подростки хотели применить самодельные зажигательные смеси. По словам одного из злоумышленников, они планировали убить около 40 человек. Атаку подростки запланировали на май 2020 года. Свои планы они объяснили желанием отомстить школе.

Подростков поместили под стражу на два месяца, они пробудут под арестом до 25 апреля. Из-за того, что юношам по 14-15 лет, заседание суда проходило в закрытом режиме.