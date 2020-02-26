Омбудсмен проверит учеников, которые планировали массовое убийство

«Однозначно, мы будем изучать обстоятельства произошедшего. Уже начали погружаться в эту тему. Единственное, что у меня пока нет на руках официальных комментариев от следственного комитета, потому что это в их компетенции. Создана рабочая группа, мы начали отработку этой темы», — подчеркнула Загородняя.

Правоохранительные органы задержали мальчиков в заброшенном бомбоубежище, где они прятали обрез охотничьего ружья. Несовершеннолетние признались, что готовились к убийству порядка 40 человек. Таким образом подростки хотели отомстить им.