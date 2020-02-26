26 февраля 2020, 13:25
Омбудсмен проверит учеников, которые планировали массовое убийство
Ранее сотрудники ФСБ задержали двух 15-летних подростков по подозрению в подготовке массового убийства. Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя пообещала изучить подробности инцидента. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Однозначно, мы будем изучать обстоятельства произошедшего. Уже начали погружаться в эту тему. Единственное, что у меня пока нет на руках официальных комментариев от следственного комитета, потому что это в их компетенции. Создана рабочая группа, мы начали отработку этой темы», — подчеркнула Загородняя.
Правоохранительные органы задержали мальчиков в заброшенном бомбоубежище, где они прятали обрез охотничьего ружья. Несовершеннолетние признались, что готовились к убийству порядка 40 человек. Таким образом подростки хотели отомстить им.