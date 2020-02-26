ФСБ предотвратила массовое убийство в Саратове. Его планировали подростки

Саратовские силовики задержали двух подростков, которые планировали вооруженное нападение на одну из школ. Им обоим по 15 лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Школьников «взяли» на территории одного из заброшенных бомбоубежищ. Там они оборудовали тайник и хранили в нем обрез охотничьего ружья. При атаке на учебное учреждение подростки хотели применить и самодельные зажигательные смеси. Как их сделать, подсказал интернет.

Источник фото: ЦОС ФСБ. Обрез из заброшенного бункера

В ЦОС уточнили, что школьники состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида».

СК РФ по Саратовской области возбудил уголовное дело по двум статьям: часть первая статьи 30 и часть вторая статьи 105 УК РФ.

Источник фото: ЦОС ФСБ. 15-летние подростки решили расстрелять своих сверстников в Саратове

Силовикам мальчики признались, что решили напасть на школу из мести. Идеология массовых убийств в учебных заведениях заинтересовала ребят около года назад. Убить они планировали около 40 человек. Атаку наметили на май 2020 года и уже составили ее план.

Решается вопрос об избрании молодым людям меры пресечения. Расследование продолжается.

В Керчи в феврале арестовали двух подростков, которые готовили теракт. Они хотели устроить взрывы в местных школах.