Криминал 03 февраля 2024, 14:25 Глава Wildberries Бакальчук рассказала о ходе расследования пожара на складе в Шушарах Глава Wildberries Бакальчук заявила о нескольких версиях о пожаре в Шушарах РИА «Новости»

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Компания Wildberries рассматривает несколько версий возникновения пожара на складе в Шушарах, но тайна следствия не позволяет их называть. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила основатель и глава компании Татьяна Бакальчук.

Она пояснила, что фирма собирает все возможные данные и уже появилось несколько версий причин возникновения огня, но раскрывать их пока нельзя.

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«Это тайна следствия, и пока оно идет, мы не можем ничего говорить ни про свои выводы, ни про какую-то информацию об этом», — заметила Бакальчук.

Пожар на складе компании Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Пламя распространилось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Пожарным понадобились почти сутки, чтобы ликвидировать открытое горение.

Вокруг происшествия появилось множество слухов, которые получили опровержение. В пресс-службе компании в том числе отмечали, что никакого обыска в квартире и изъятия документов у Татьяны Бакальчук криминалисты не проводили.

В петербургском главке Следственного комитета опровергли сообщения СМИ о задержании сотрудника склада, который якобы сознался в поджоге. В ведомстве подчеркнули, что в уголовном деле пока нет даже подозреваемых.