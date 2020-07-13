Генпрокуратура передала дело сестер Хачатурян в суд

По его словам, дело собирались переквалифицировать в необходимую самооборону, но, по всей видимости, этого не случилось — в заключении говорится, что сестры пошли на преступление преднамеренно, предварительно подготовившись.

Ранее о том, что сестрам Хачатурян утвердили обвинительное заключение, сообщал «360».

В декабре 2019 года заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отправил дело обратно в Следственный комитет, чтобы переквалифицировать его в статью о необходимой самообороне.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», — отметил тогда Липцер.

В июле 2018 года в одной из многоэтажек три сестры нанесли собственному отцу множественные удары ножом и молотком, мужчина погиб на месте. Следствие обвиняет девушек в убийстве по предварительному сговору, а защита настаивает на вынужденной самообороне.

Дело расследуют уже почти два года.