Сестрам Хачатурян отказали в «необходимой самообороне»

Следственный комитет обжаловал постановление Генпрокуратуры, где говорилось о необходимости переквалифицировать обвинительную статью сестрам Хачатурян. Об этом «360» рассказали адвокаты потерпевших. Марии, Ангелине и Крестине по-прежнему вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору.

Ранее адвокат сестер Алексей Паршин заявил, что дело будет переквалифицировано на необходимую самооборону, а уголовное преследование в отношении его клиенток прекратят. Однако выяснилось, что постановление Генпрокуратуры, на которое ссылался защитник, датировано 12 декабря 2019 года. Следователи его уже обжаловали.

Дело сестер Хачатурян Генпрокуратура вернула на доследование с предписанием проверить мотив преступления. Изучение переписки Марии, Ангелины и Крестины дают основания полагать, что убийство отца они совершили из корыстных побуждений. Кроме того, прокуратура засомневалась в результатах психолого-психиатрической экспертизы.

«Прокуратура поставила под сомнение, что младшая Мария в момент совершения убийства полностью не осознавала свои действия, а Крестина и Ангелина осознавали их лишь частично. В ближайшее время будет проведена повторная экспертиза. Ни о какой самообороне на данный момент речи не идет. В переписке сестер, которую следователям удалось восстановить, явно видно, что девочки боялись наказания за растрату денег и планировали расправу над отцом. В связи с этим мотив преступления может быть изменен», — пояснил адвокат потерпевшей стороны Георгий Чугуашвили.

Михаила Хачатуряна убили 27 июля 2018 года. Три сестры признались, что пошли на преступление, и заявили о многолетних издевательствах со стороны отца. Именно жестокость мужчины, по словам Марии, Крестины и Ангелины, вынудила девушек расправиться с ним.