Сестрам Хачатурян утвердили обвинительное заключение

Адвокат заявил, что ведомство утвердило обвинительное заключение, которое в декабре 2019 года заместитель генерального прокурора Виктор Гринь отправлял обратно в Следственный комитет, чтобы там поменяли квалификацию дела на необходимую самооборону.

«Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось», — уточнил адвокат и отметил, что теперь нужно ждать начала предварительных судебных заседаний.



По словам адвоката, дело старших сестре будет рассматривать Мосгорсуд, а младшей — Бутырский суд.

После возвращения дела из прокуратуры следователи продолжили настаивать на своем обвинении. О том, что девочки испытывали к отцу неприязнь, вызванную его поведением. При этом психолого-психиатрическая экспертиза показала, что две из сестер в момент расправы над отцом понимали, что они делают. Младшая, Мария, не отдавала себе отчета в своих действиях.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян проходят обвиняемыми по делу об убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна. Его тело в конце июля 2018 года нашли в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве.

По подозрению следователи задержали трех дочерей убитого. После сестры признались, что убили отца, так как он постоянно издевался над ними. К настоящему моменту суд постановил, что Ангелина и Крестина могли давать себе отчет в своих действиях в момент убийства. Марии же предложили назначить принудительное лечение. Сейчас дело изучают в прокуратуре, после чего его вернут в Следственный комитет.