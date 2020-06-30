Сестры Хачатурян убили своего отца из-за личной неприязни. При этом две из них момент совершения преступления могли осознавать свои действия.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«…установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе психолого-психиатрических экспертиз определено душевное состояние сестер. Согласно заключению экспертов две из них в момент убийства «могли осознавать фактический характер совершаемых действий».

27 июля 2018 года сестры Хачатурян убили своего отца Михаила Хачатуряна. Они нанесли мужчине многочисленные удары ножом и молотком по телу. От полученных травм мужчина скончался.Три сестры признались, что пошли на преступление, и заявили о многолетних издевательствах со стороны отца. Ранее следователи отказались переквалифицировать сестрам статью на «необходимую самооборону».