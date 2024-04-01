Криминал 01 апреля 2024, 15:58 ФСБ пресекла поджог на железной дороге в Калужской области РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ предотвратили поджог железной дороги в Калужской области. По подозрению в подготовке диверсии силовики задержали местного жителя, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

По информации пресс-службы ФСБ, мужчину заключили под стражу. Его подозревают в подготовке террористического акта.

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«Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области», — указали в ведомстве.

Ранее в Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ задержал в Дагестане трех боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, задержанные преступники планировали совершить теракт. Во время осмотра помещений, где находились боевики, спецназовцы обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

Позже центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил, что преступники также участвовали в финансировании теракта в «Крокус Сити Холл» в Красногорске.