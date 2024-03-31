Происшествия 31 марта 2024, 07:04 Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске НАК: в Каспийске и двух районах Махачкалы ввели режим КТО РИА «Новости»

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Спецназ ФСБ заблокировал террористов в некоторых районах Каспийска и Махачкалы, введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Органы безопасности в Дагестане в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили сведения о местонахождении вооруженных лиц, которые причастны к террористической деятельности. Спецназ ФСБ блокировал их в нескольких квартирах в жилых кварталах Каспийска и Махачкалы», — заявили в комитете.

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В связи с ситуацией правовой режим контртеррористической операции ввели в районах обнаружения преступников для обеспечения безопасности граждан.

«Оперативный штаб НАК координирует работу сил правопорядка, жителей прилегающих домов эвакуировали. О развитии обстановки сообщим дополнительно», — добавили в НАК.

В начале марта режим КТО вводили в городе Карабулак в Ингушетии.