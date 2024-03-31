31 марта 2024, 10:26
Задержанные в Дагестане боевики планировали теракты
НАК: боевики, задержанные в ходе КТО в Дагестане, планировали теракты
Трое боевиков, которых задержали в Дагестане в ходе КТО, планировали теракты. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».
Боевиков заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.
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Во время осмотра места задержания преступников сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.
В начале марта силовики ликвидировали шестерых боевиков — приверженцев ИГИЛ* в Карабулаке в Ингушетии. На время проведения операции на части территории города вводили режим КТО.
*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.
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Терроризм
ФСБ
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