Криминал 31 марта 2024, 10:26 Задержанные в Дагестане боевики планировали теракты НАК: боевики, задержанные в ходе КТО в Дагестане, планировали теракты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Трое боевиков, которых задержали в Дагестане в ходе КТО, планировали теракты. Об этом со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщило РИА «Новости».

Боевиков заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Жителей близлежащих зданий эвакуировали.

Реклама

Во время осмотра места задержания преступников сотрудники ФСБ обнаружили автоматическое оружие, самодельное взрывное устройство и боеприпасы.

В начале марта силовики ликвидировали шестерых боевиков — приверженцев ИГИЛ* в Карабулаке в Ингушетии. На время проведения операции на части территории города вводили режим КТО.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.