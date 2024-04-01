Важное 01 апреля 2024, 13:36 Задержанные в Дагестане боевики участвовали в финансировании теракта в «Крокусе» ФСБ: в Дагестане задержали участников финансирования теракта в «Крокусе»

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Боевики, задержанные в Дагестане, участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в Подмосковье. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ. Стало известно также, что боевики планировали взорвать набережную в Каспийске.

«Установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта 2024 года в концертном зале „Крокус Сити Холл“», — говорится в заявлении центра общественных связей Федеральной службы безопасности.

Сотрудники ведомства задержали четырех иностранных граждан в Дагестане 31 марта. Их заблокировали в квартирах жилых домов в Каспийске и Махачкале. Злоумышленников заподозрили в подготовке теракта в местах массового пребывания людей в Каспийске. Известно, что боевики разведывали местность, изготовили самодельное взрывное устройство и купили оружие. Сразу после совершения преступления они планировали уехать из России.