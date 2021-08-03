Фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, освободят досрочно

Фотографа из Екатеринбурга Дмитрия Лошагина, которого посадили за убийство жены, модели Юлии Прокопьевой, в 2013 году, освободят условно-досрочно. Сначала мужчина был осужден на 10 лет. Об этом сообщил «Интерфакс».

Восемь лет назад пьяный Дмитрий Лошагин во время ссоры избил девушку и свернул ей шею. Труп он вывез в лес, накрыл рубероидом и поджег его.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в июне 2015 года, но через пару месяцев после рассмотрения апелляционной жалобы ему уменьшили срок до девяти лет и девяти месяцев. Теперь Дмитрия Лошагина освободят, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В декабре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил Лошагину неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Но прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали это решение, в феврале Свердловский областной суд отменил его.

«Ходатайство рассмотрено. Оно удовлетворено», — сообщили в суде «Интерфаксу».

Согласно новому решению суда, Лошагин должен ежемесячно отмечаться по месту прописки в полиции. После освобождения фотографу необходимо в течение месяца найти работу. Постановление в силу пока не вступило, в течение 10 дней его можно обжаловать.