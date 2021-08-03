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    03 августа 2021, 09:24

    Фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, освободят досрочно

    Екатерина Шамина

    Фотографа из Екатеринбурга Дмитрия Лошагина, которого посадили за убийство жены, модели Юлии Прокопьевой, в 2013 году, освободят условно-досрочно. Сначала мужчина был осужден на 10 лет. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, освободят досрочно

    Восемь лет назад пьяный Дмитрий Лошагин во время ссоры избил девушку и свернул ей шею. Труп он вывез в лес, накрыл рубероидом и поджег его.

    Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима в июне 2015 года, но через пару месяцев после рассмотрения апелляционной жалобы ему уменьшили срок до девяти лет и девяти месяцев. Теперь Дмитрия Лошагина освободят, Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

    В декабре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга заменил Лошагину неотбытую часть наказания в колонии на ограничение свободы сроком на три года и 25 дней. Но прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали это решение, в феврале Свердловский областной суд отменил его.

    «Ходатайство рассмотрено. Оно удовлетворено», — сообщили в суде «Интерфаксу».

    Согласно новому решению суда, Лошагин должен ежемесячно отмечаться по месту прописки в полиции. После освобождения фотографу необходимо в течение месяца найти работу. Постановление в силу пока не вступило, в течение 10 дней его можно обжаловать.