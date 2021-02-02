Дело Лошагина не закончилось спустя 8 лет. Убивший жену фотограф не исправился, но чуть не вышел из тюрьмы

Апелляционный суд Екатеринбурга отказал защите фотографа Дмитрия Лошагина в замене остатка срока в тюрьме на ограничение свободы. В 2013 году он убил свою жену-фотомодель Юлию Прокопьеву. Мужчина давал противоречивые показания, его несколько раз освобождали и снова брали под стражу. Собрали главное о резонансном и запутанном деле.

Обгоревший труп

В августе 2013 года перспективная тагильская фотомодель Юлия Лошагина-Прокопьева пропала после вечеринки в лофте своего супруга, фотографа Дмитрия Лошагина. Девушку начали искать родные и друзья, но муж исчезновением озадачен не был. Он говорил, что привык к тому, что Юлия периодически уходит, ни о чем не предупреждая, — несмотря на брак, у них якобы были свободные отношения.

Супруга, по его мнению, собрала свои документы и чемодан, забрала его черную Audi и улетела за границу в день злополучной вечеринки. Но семья отказывалась в это верить — о своих передвижениях девушка предупреждала и всегда была на связи. В те дни ее телефон был недоступен, по словам брата Михаила Рябова, впервые за много лет.

В последние дни лета семью Юлии пригласили в Первоуральск, город под Екатеринбургом, на въезде в который был найден обгоревший труп девушки. Судмедэксперты определили, что перед смертью жертву жестоко избили и изнасиловали, а причиной гибели стал перелом шеи.

По лицу опознать тело было невозможно, но мать и брат все же узнали Юлию по телосложению, волосам и пирсингу. Сам Лошагин на опознание ехать категорически отказывался — об этом возмущенно писал Михаил Рябов.

Больше того, накануне задержания фотограф, которого уже начала подозревать семья, собирался улететь в Крым, еще принадлежавший Украине, якобы к бабушке, которую не видел несколько лет. Это стало одним из ключевых аргументов для задержания: правоохранители согласились с семьей в том, что супруг погибшей модели может уже не вернуться в страну.

Но состоялось задержание из-за жалобы бывшей жены Лошагина Татьяны Григорьевой. Она рассказала о том, что экс-супруг избил ее, а следователи решили, что «раз бил одну, мог убить и вторую». В начале сентября 2013 фотографа отправили в СИЗО.

Обвинения и оправдания

Фотограф категорически отказывался признать вину, хотя семья и настаивала на том, что в деле есть важное доказательство: полицейский, задержавший Лошагина, в своем рапорте описал, что мужчина признался в убийстве. Тем не менее на суде 25 декабря 2014 года подозреваемого оправдали и освободили.

Причиной такого решения стала экспертиза Юрия Паждина, которую предоставила защита обвиняемого. В заключении специалиста говорилось, что Юлию убил человек со специальной физической подготовкой, предположительно, силовик.

«Наверняка вы смотрели фильмы, где разведчики хватают за голову охранника, сворачивают шею — и человек падает. Так вот, у Прокопьевой такая же травма. Для того чтобы так свернуть шею, нужна большая сила и спецподготовка — ОМОН, пограничники, морпехи. Обычный человек так сделать вряд ли сможет», — объяснял Паждин журналистам.

Семья Юлии обжаловала оправдательный приговор и обратилась к московским адвокатам за помощью. Освободившийся Дмитрий Лошагин же начал давать интервью в скандальных шоу на федеральных каналах. Он называл Михаила Рябова «братом-наркоманом», требовал у семьи погибшей супруги деньги и имущество, об этом «360» рассказал адвокат Рябовых Сергей Жорин.

Его сначала оправдали, и он бы ушел от ответственности, но скупой платит дважды. Лошагин после оправдательного приговора начал ходить на интервью за деньги, пытаясь заработать и очернить родственников убитой им жены Сергей Жорин адвокат семьи убитой Юлии Лошагиной-Прокопьевой.

Летом 2015 года Лошагин снова отбыл в места лишения свободы. Его признали виновным в умышленном убийстве и дали 10 лет колонии, но срок сократился из-за полутора лет в СИЗО. На свободу фотограф должен был выйти только в 2023 году.

«Лошагин за все время отбывания наказания фактически неоднократно издевался над родственниками убитой им жены: то он подавал на них в суд, требовал какие-то средства, то давал комментарии, еще что-то и, конечно, изрядно потрепал нервы маме Юлии Светлане Рябовой. <…> Я считаю, что ему надо начать с извинений, просто принести эти извинения искренне маме Юли», — уверен Жорин.

Уже из колонии в 2018 году Лошагин потребовал от Рябовых более трех миллионов рублей. Он решил разделить наследство, оставшееся после смерти жены. В частности, мужчина хотел получить один из автомобилей Audi, который был куплен в браке, а также средства на погашение потребительского кредита, который они брали вместе Юлией. К этому моменту он уже успел продать квартиру жены в Нижнем Тагиле за два миллиона.

В тюрьме фотограф тоже не бедствовал, продолжал заниматься фотографией и даже рассказывал о том, что зарабатывает на фотосетах других заключенных. Его сокамерник утверждал, что Лошагин может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Во ФСИН это опровергали.

Также фотограф заявлял о том, что платит администрации колонии за свою «сексуальную безопасность».

Разногласия судов

В ноябре 2020 года суд рассматривал вопрос замены Дмитрию Лошагину оставшегося срока в колонии ограничением свободы. Тогда фотографа должны были бы выпустить из тюрьмы, но на воле он бы жил с ограничениями, например, не смог бы выходить на улицу в ночное время, участвовать в массовых мероприятиях и так далее.

Лошагин заявил на суде, что пересмотрел свои взгляды на жизнь и хочет нести обществу пользу. Судья принял во внимание то, что осужденного хорошо характеризуют в месте заключения: участвует в общественной жизни, занимается спортом, посещает библиотеку, избегает конфликтов, а также добросовестно трудится в столярной мастерской. По выходе из колонии Лошагин обещал устроиться реставратором и вести добропорядочный образ жизни.

В результате фотографу разрешили изменить наказание с лишения свободы на ее ограничение. Адвокат Дмитрия Лошагина Сергей Лашин заявил «360», что у суда были для этого все основания.

«Основаниями является то, что он, первое — возместил вред в полном объеме, причиненный преступлением; второе — положительно характеризуется в местах изоляции от общества. Это объективно подтверждается: 16 поощрений и лишь один выговор за то, что когда-то, в 2018 году, не поздоровался с представителем администрации», — сказал он.

Однако защита семьи Рябовых оказалась не согласна: семья погибшей обжаловала приговор. Адвокат Сергей Жорин уверен, что Лошагин не исправился.

«Лошагин, что характерно, не признает вину, он не принес извинений, а моральный вред, который ему присудил суд, фактически исполнил непосредственно перед обращением за смягчением наказания. То есть все обстоятельства указывают, что он не раскаялся, не признал свою вину. И логично считать, что в теории и в дальнейшем он может совершить преступления», — объяснил «360» Жорин.

Прокуратура встала на сторону потерпевших. Гособвинитель отметил, что у заключенного в колонии были дисциплинарные взыскания, а загладить свою вину перед Рябовыми он не пытался.

«И еще обращает на себя внимание мнение представителей администрации колонии, поскольку они непосредственно наблюдают за осужденными. Они не поддержали ходатайство Лошагина. С учетом этого мы не видим оснований для удовлетворения требований осужденного», — заявил прокурор.

Сергей Жорин добавил, что свою вину Лошагин так и не признал, а на вопрос суда о том, исправился ли он, фотограф ответил, что ему не нужно было исправляться.

Смысл такой: Лошагин, человек, осужденный за умышленное убийство своей жены, считает, что ему не в чем исправляться, он и так нормальный парень. Но, несмотря на это, суд первой инстанции посчитал, что пусть он действительно на свободу выходит скорее Сергей Жорин адвокат семьи убитой Юлии Лошагиной-Прокопьевой.

Адвокат отметил, что такое решение шокировало не только семью убитой, но и всю общественность. Жорин добавил, что на этом попытки Лошагина выйти на свободу наверняка не закончатся. Но без настоящего раскаяния, признания вины и извинений, по мнению юриста, ни о каком освобождении речи быть не может.

«Другое дело, если бы он действительно раскаялся и принес извинения Светлане Рябовой, но он их так и не принес. Он не считает, что он за что-то может и должен извиняться. То есть человек убил дочь и считает, что ему извиняться не за что», — заключил он.

Адвокат Лошагина Сергей Лашин объяснил «360», что пока не видел мотивировочной части решения суда об отказе в изменении формы наказания, а потому комментировать это решение не может. С уверенностью говорить о дальнейшей линии защиты своего доверителя он тоже пока отказался.