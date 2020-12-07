Убивший жену фотограф Лошагин выйдет из тюрьмы по УДО

Суд Екатеринбурга освободил фотографа Дмитрия Лошагина из тюрьмы. Его ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Он отбывал срок за убийство своей жены-модели.

Жить мужчина будет у родителей. Ему надо будет регулярно отмечаться в правоохранительных органах.

«Пересмотрел свои взгляды на жизнь. Хочу продолжить нормальную жизнь и нести обществу пользу», — сказал на слушании Лошагин.

Судья зачитал характеристику осужденного: он участвует в общественной жизни отряда, занимается спортом, посещает библиотеку, читает книги, конфликтных ситуаций избегает. С марта 2019 года работает в столярной мастерской, «трудится добросовестно».

«После освобождения намерен вести законопослушный образ жизни, создать семью, устроиться на должность реставратора», — добавил судья.

Убийство модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной произошло в 2013 году. Она пропала 22 августа в Екатеринбурге. На следующий день ее обгоревшие останки нашли в лесу.

Спустя две недели Дмитрия Лошагина задержали. Свою вину в убийстве жены он признал в июне 2015 года. Ему дали десять лет в колонии строгого режима. Однако срок уменьшили. Лошагину зачли полтора года, которые он провел в екатеринбургском СИЗО, написал портал E1.ru. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии №10 в Екатеринбурге.