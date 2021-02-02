Убивший жену-модель Лошагин останется в тюрьме

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение районного суда Екатеринбурга об освобождении фотографа Дмитрия Лошагина. В итоге смягчения приговора отменено, мужчина будет и дальше отбывать срок за убийство жены.

Лошагин участие в заседании не принимал. Зато в зале суда находилась его теща Светлана Рябова. Она сказала, что против освобождения бывшего фотографа, так как опасается, что после выхода на волю он будет ей мстить.

Гособвинение заявило, что нет реальных подтверждений того, что подсудимый встал на путь исправления. В итоге обвиняемый должен будет и дальше отбывать свое наказание в колонии. Рябова после объявления решения заявила, что она очень рада такому исходу и поблагодарила адвокатов за помощь.

«Для меня непонятно, почему решение суда первой инстанции было отменено, поскольку, я уверен, оно было вынесено исключительно на основании закона. Закон предусматривает две вещи. Первое — возмещение вреда. <… > Вред возмещен, иного не доказано», — заявил адвокат фотографа.

Он отметил, что также важно было рассмотреть и поведение его подзащитного в колонии. Из материалов дела следует, что «Лошагин встал на путь исправления».

В конце декабря 2020 года суд постановил освободить Лошагина из тюрьмы. Три года неотбытого срока в колонии ему должны были заменить на ограничение свободы.

Модель Юлию Прокопьеву-Лошагину убили в конце лета 2013 года. Она пропала 22 августа в Екатеринбурге, а на следующий день ее обгоревшие останки нашли в лесу. Через две недели ее мужа задержали. В том, что именно он убил Юлию, Лошагин признался только в июне 2015 года. Он получил десять лет в колонии строгого режима. Позже срок уменьшили. Фотографу зачли полтора года, которые он провел в екатеринбургском СИЗО. Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии № 10 в Екатеринбурге.