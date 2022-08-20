Фигурант дела Брюна решился на сделку со следствием

Фигурант дела бывшего главного нарколога России Евгения Брюна, вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев, заключил досудебное соглашение со следствием. Такое заявление сделал следователь в Кузьминском суде.

Следствие посчитало нецелесообразным заключение подельников в СИЗО. По итогам заседания суда их отправили под домашний арест до 3 октября, сообщает «Интерфакс».

«Учитывая, что Якушев признал вину, с ним заключено соглашение о сотрудничестве со следствием», — сказал следователь в Кузьминском суде в субботу.

Ранее Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему главному наркологу России Евгению Брюну. Обвиняемого в мошенничестве врача отправили под домашний арест.

Брюна задержали 19 августа. Бывшего главного нарколога Минздрава обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.