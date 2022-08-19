Главного внештатного нарколога Минздрава Брюна задержали в Москве

Главный нарколог России Евгений Брюн и вице-президент наркологической лиги Владимир Якушев участвуют следственных действиях. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник издания не исключил, что после проверки медиков могут задержать.

По предварительным данным, главного нарколога заподозрили в закупке государственным учреждениям тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. В деле фигурируют и другие подозреваемые. Вместе они якобы организовали сеть аффилированных компаний.

«Обыски прошли по 27 адресам, в том числе в офисах проходящих по делу компаний и по месту жительства Брюна и его коллег», — сказал источник РЕН ТВ.

Газета «Известия» напомнила, что ФАС и МВД по требованию Генпрокуратуры проверяли причастность Брюна к делу о новых справках для водителей 2019 года. Тогда автомобилистов обязали иметь подтверждение отсутствия алкогольной зависимости.

Единственным поставщиком медицинского оборудования для взятия анализов и подтверждения здоровья водителей была компания «Медиатрейд». Брюн и Владимир Якушев до 2016 года владели долями в этой фирме.