Суд отправил нарколога Брюна под домашний арест

Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему главному наркологу России Евгению Брюну. Обвиняемого в мошенничестве врача отправили под домашний арест.

«Брюн будет находиться под домашним арестом до 3 октября. Об этом в пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу».

«Я больше всех заинтересован, чтобы следствие нашло правду», — сказал Брюн в ходе судебного заседания.

Он подчеркнул, что не планирует что-то скрывать и больше всех заинтересован разобраться в этом деле.

Позднее в субботу суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия об избрании меры пресечения вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву.

Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Брюна задержали 19 августа. Он участвовал в следственных действиях вместе с вице-президентом Наркологической лиги Владимиром Якушевым. Нарколога заподозрили в закупке для государственных учреждений медицинских изделий по завышенным ценам.