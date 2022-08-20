Суд отправил нарколога Брюна под домашний арест
Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного нарколога России
Кузьминский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему главному наркологу России Евгению Брюну. Обвиняемого в мошенничестве врача отправили под домашний арест.
«Брюн будет находиться под домашним арестом до 3 октября. Об этом в пресс-службе суда сообщили «Интерфаксу».
«Я больше всех заинтересован, чтобы следствие нашло правду», — сказал Брюн в ходе судебного заседания.
Он подчеркнул, что не планирует что-то скрывать и больше всех заинтересован разобраться в этом деле.
Позднее в субботу суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия об избрании меры пресечения вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву.
Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Брюна задержали 19 августа. Он участвовал в следственных действиях вместе с вице-президентом Наркологической лиги Владимиром Якушевым. Нарколога заподозрили в закупке для государственных учреждений медицинских изделий по завышенным ценам.