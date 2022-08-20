Бывшего главного нарколога России попросили отправить под домашний арест

Бывшего главного нарколога Минздрава Евгения Брюна обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи попросили отправить его под домашний арест, сообщил ТАСС.

Ходатайство поступило в Кузьминский суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство об избрании Евгению Брюну, подозреваемому по части 4 статьи 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“), меры пресечения в виде домашнего ареста», — заявили агентству в суде.

Брюна задержали 19 августа. Он участвовал в следственных действиях вместе с вице-президентом Наркологической лиги Владимиром Якушевым. Нарколога заподозрили в закупке для государственных учреждений медицинских изделий по завышенным ценам.

«Обыски прошли по 27 адресам, в том числе в офисах проходящих по делу компаний и по месту жительства Брюна и его коллег», — уточнил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах.

Сам Брюн отказался признавать вину. Он отметил, что его задержали после допроса в УВД. Нарколог уточнил, его устраивают условия содержания в изоляторе, а также он не жалуется на самочувствие.