Фейки о кровопролитиях и увольнениях из-за коронавируса в России заблокируют

Генпрокуратура выявила несколько новых фейков о коронавирусе, гуляющих в соцсетях. Авторам этих публикаций грозит уголовное дело.

Прокуроры отметили, что продолжают выявлять в интернете фейки, которые подаются как достоверные сведения и создают «угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Среди опасных фейков в Генпрокуратуре назвали информацию с сайта некоего пермского информационного портала, где со ссылкой на источники сообщается о «массовых увольнениях сотрудников одного из предприятий», которое приостановило работу из-за коронавируса. В прокуратуре заметили, что с 15 марта по 2 апреля работники этого предприятия не отправлялись в отпуск без содержания, им выплачивают зарплату в полном объеме.

Другой фейк тоже из Пермского края. Во «ВКонтакте» было опубликовано видео о том, что «под видом пандемии коронавируса органами власти совершается экономический переворот — экономическая диверсия, которой необходимо противостоять. Прокуратура увидела в этом видео призывы к экстремистской деятельности и направила материалы в ФСБ для возбуждения уголовного дела.

В Бурятии один из пользователей написал, что в республике «уже более 60 человек заражены COVID-19». По информации Роспотребнадзора, это не соответствует действительности, так что было возбуждено административное дело.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ», — сообщили в Генпрокуратуре.

В России из-за фейков о коронавирусе возбудили два уголовных дела. Одно касается информации о том, что вирус создали в российском научном центре «Вектор», второе — о перекрытии Волхова.