Генпрокуратура РФ обнаружила очередные фейки о коронавирусной инфекции

По данным информагентства, речь идет о видео, в котором говорится о закрытии въезда и выезда из Чебоксар, а также о введении спецпропусков и 70-тысячных штрафов.

Сайт News.ru обратил внимание на другой фейк — про курсантов петербургского института ФСБ. 70% из них якобы заразились коронавирусной инфекцией. Кроме того, в соцсетях появилась информация о документах, которые разрешают свободное передвижение по Татарстану. По словам автора фейка, все «легально и законно».

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором житель Уссурийска рассказывает о заражении коронавирусом на одном из местных предприятий.

Правоохранители увидели эту запись и составили в отношении мужчины административный протокол, поскольку информация о заболевших людях оказалась фейком.

Молодому человеку грозит 300-тысячный штраф и уголовное наказание. Если последствия его вранья окажутся тяжкими, то следующие пять лет он может провести за решеткой.

«В связи с тем, что в действиях молодого человека усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — добавили в региональном управлении МВД.