Возбуждено еще одно уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Неизвестный пользователь Сети опубликовал ложную информацию о появлении бронетехники в Ленинградской области. Им заинтересовались следователи, которые сейчас устанавливают его личность, чтобы привлечь к уголовной ответственности.

Следственный комитет РФ по Ленинградской области сообщил, что возбудил уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

«Следствием установлено, что в интернете неустановленным лицом размещена информация о нахождении бронетехники с оружием на границе города Волхова Ленинградской области в связи с принимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом, что не соответствует действительности», — сказано в сообщении ведомства.

Ведутся следственные действия.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении пользователя Twitter, написавшего в соцсети, что коронавирус был создан в российском научном центре «Вектор», после чего распылен на территории Китая и России.