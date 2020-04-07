Уголовное дело возбудили за фейк о создании коронавируса в России

Следственный комитет России возбудил уголовное дело за распространение фейковой информации в Twitter. Пользователь утверждал, будто новый тип инфекции создали в России.

Информация о деле появилась на официальном сайте СК России. Там уточнили, что ведомство возбудило уголовное дело по статье 207.1 УК РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Один из пользователей Twitter опубликовал видеозапись, в которой сказано, что коронавирус создали в России. Якобы его разработали в государственном научном центре «Вектор», а затем намеренно распылили на территории Китая и России с помощью взрыва.

«Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», — уточнило ведомство.

Сейчас следователи устанавливают личность автора ролика и собирают доказательства его вины.

Первое в России уголовное дело из-за фейковой информации о коронавирусе возбудили в Санкт-Петербурге 4 апреля. В социальной сети «ВКонтакте» разместили информацию о том, что мужчину с подтвержденным COVID-19 отпустили из больницы — он поехал домой на общественном транспорте.