Криминал 24 ноября 2022, 21:21 «Это большое горе». Прошли похороны убитого на западе Москвы таксиста Убитого на западе Москвы таксиста похоронили РИА «Новости»

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Задушенного на западе Москвы таксиста проводили в последний путь. О похоронах мужчины «360» сообщил его брат.

«Сегодня прошли похороны моего брата. <…> Это большое горе: жена потеряла мужа, дети остались сиротами, а престарелый отец потерял единственного сына и опору», — отметил он.

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По словам мужчины, нашлось много неравнодушных людей, которые решили поддержать семью — как морально, так и материально. Брат погибшего поблагодарил всех за человеческое участие.

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Водителя такси убили в ночь на 21 ноября. Его избил, а затем связал и задушил ремнем безопасности пассажир. Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. У него нашли банковскую карту убитого таксиста. Расправа произошла на Ельнинской улице. Суд отправил обвиняемого под стражу до 21 января 2023 года. Задержанный мужчина ранее уже был судим.

Жена погибшего рассказывала «360», что ее муж родился в Киргизии. До работы в такси он был водителем автобуса. Женщина говорила, что не могла поверить в случившееся и надеялась на чудо.