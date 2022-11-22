Криминал 22 ноября 2022, 21:14 Обвиняемого в убийстве таксиста на западе Москвы отправили под стражу Прокуратура Москвы: суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве таксиста РИА «Новости»

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Суд отправил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве таксиста на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Суд избрал в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 21 января 2023 года», — заявили в надзорном ведомстве.

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Задержанного обвинили в убийстве и разбое. Как выяснили следователи, ночью 21 ноября мужчина сел в такси и напал на 50-летнего водителя. Сначала мужчина избил таксиста, а затем связал ему руки пластиковыми хомутами, накинул ему на шею ремень безопасности и задушил. После расправы обвиняемый забрал у своей жертвы пять тысяч рублей вместе с банковской картой и скрылся. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.

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Ранее «360» пообщался с женой убитого таксиста. Женщина рассказала, что до сих пор не может поверить в случившееся. Помимо супруги у водителя остались трое детей. Тело мужчины обнаружили в машине на Ельнинской улице. По горячим следам правоохранители нашли и задержали подозреваемого.