Криминал 21 ноября 2022, 10:55 Задушенного таксиста нашли в машине во дворе на западе Москвы СКР: тело задушенного 50-летнего таксиста нашли в машине на Ельнинской улице в Москве

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Тело таксиста обнаружили в машине во дворе дома на улице Ельнинской. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.

«В автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

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Машина стояла во дворе жилой многоэтажки. Видео опубликовала прокуратура Москвы. На место приехали специалисты Кунцевского межрайонного следственного отдела, возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК России «Убийство». Работу правоохранителей контролирует заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Ирина Хархавкина.

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В октябре погиб еще один таксист из Москвы. Он взял очередной заказ и перестал выходить на связь. Тело нашли через несколько дней в Mercedes-Benz в Сергиевом Посаде.