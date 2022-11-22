Эксклюзив 22 ноября 2022, 00:38 «Дети ждут его». Жена убитого на западе Москвы таксиста заявила, что надеется на чудо Жена убитого на западе Москвы таксиста заявила, что надеется на чудо РИА «Новости»

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Водителя такси задушили в машине на Ельнинской улице на западе столицы. У мужчины остались жена и трое детей. Как рассказала «360» его супруга, она до сих пор не может поверить в случившееся.

«Он не вернулся домой. Ночью я ему звонила, но были какие-то проблемы со связью. В 05:30 я начала активно звонить, но он не отвечал», — сказала женщина.

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Она добавила, что пока не может пойти к следователям, так как детей не с кем оставить. Сейчас с правоохранителями общаются другие родственники таксиста.

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«Они сказали, что не дают никакую информацию», — заявила жена убитого.

По словам женщины, раньше ее муж работал водителем автобуса. В такси пошел в середине сентября. В Химки он переехал из Киргизии.

«Я до сих пор не верю. Дети ждут его. Сегодня планировали поезда (игрушки — прим. ред.) купить. Сын ждет, сидит перед окном и ждет», — подчеркнула женщина.

Она заявила, что все еще надеется на чудо.

Ранее в пресс-службе столичного главка СК сообщили, что на Ельнинской улице нашли задушенного водителя такси. Подозреваемого в убийстве уже задержали. У него нашли банковскую карту таксиста.