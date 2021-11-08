Экс-губернатора Фургала предложили судить в Подмосковье

Генеральная прокуратура запросила рассмотрение дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в одном из судов в Подмосковье. Информацию об этом передал корреспондент РИА «Новости» из зала Верховного суда.

«В целях беспристрастного рассмотрения дела прокуратура просит передать его не в Железнодорожный суд Хабаровска, а в один из судов Московской области», — сказал судья.

Обвинение ходатайствует о том, что в ходе своей службы Фургал завел такие связи, которые могут давить на местный суд и формировать негативное общественное мнение о работе органов суда и правопорядка. Также прокурор попросил учесть общественные волнения, которые повлек арест экс-губернатора края.

Сергею Фургалу 3 февраля 2021 года вынесли обвинение по трем статьям УК РФ: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

По версии следователей, Сергей Фургал организовал преступную группу, совершившую покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова. Его причастность к этим преступлениям установили в расследований преступлений прошлых лет, говорилось в сообщении СК.

Сам Сергей Фургал свою вину не признал. Его задержание взволновало общественность, в Хабаровске прошли акции в его поддержку.