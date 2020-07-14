Представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, посетившая в СИЗО «Лефортово» главу Хабаровского края Сергея Фургала, утверждает, что он не знает об акциях в его поддержку.

Обвиняемого в причастности к убийствам чиновника также навестил член московской ОНК Борис Клин.

«Он про них ничего не знает, нам не разрешают про такое спрашивать. Телевизор у него не работает, он про них не знает», — сказала Меркачева РИА «Новости».

Следком России считает Фургала причастным к убийствам местных предпринимателей, произошедших в начале 2000-х годов. Главе края грозит пожизненный тюремный срок, если приговор суда будет вынесен до истечения срока давности. Суд сможет продолжить дело, но максимальное наказание вынести не получится.

В партии ЛДПР сообщили, что надеются на оправдание Сергея Фургала. Если он все-таки будет уволен с должности, его место должен занять коллега по фракции. Уже выдвинуто три кандидата.