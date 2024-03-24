Происшествия 24 марта 2024, 16:18 Никакая охрана не смогла бы остановить диверсантов — владелец Crocus City Hall Владелец Crocus City Hall Агаларов: охрана не смогла бы остановить диверсантов Пресс-служба Следственного комитета

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Никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам. Об этом заявил владелец Crocus City Hall Араз Агаларов, чьи слова привело РИА «Новости».

«Ну, вы понимаете, как в любое место, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя „Калашниковыми“ и начинают всех расстреливать. <…> Надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим. <…> Это войсковая операция, по сути дела», — сказал Агаларов.

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Стрельба и пожар в Crocus City Hall произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Начался пожар. По последним данным, погибли 133 человека, еще 154 получили ранения.

В Сети опубликовали видео первых минут террористической атаки на концертный зал. На кадрах видно, как после первых звуков стрельбы люди побежали в фойе.