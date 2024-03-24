24 марта 2024, 16:18
Никакая охрана не смогла бы остановить диверсантов — владелец Crocus City Hall
Владелец Crocus City Hall Агаларов: охрана не смогла бы остановить диверсантов
Никакая служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам. Об этом заявил владелец Crocus City Hall Араз Агаларов, чьи слова привело РИА «Новости».
«Ну, вы понимаете, как в любое место, если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя „Калашниковыми“ и начинают всех расстреливать. <…> Надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим. <…> Это войсковая операция, по сути дела», — сказал Агаларов.
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Стрельба и пожар в Crocus City Hall произошли вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. Начался пожар. По последним данным, погибли 133 человека, еще 154 получили ранения.
В Сети опубликовали видео первых минут террористической атаки на концертный зал. На кадрах видно, как после первых звуков стрельбы люди побежали в фойе.
Пожары
Стрельба
Терроризм
Стрельба в Crocus City Hall
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