«Друзей в группе не имел»: директор училища-интерната рассказал о нижегородском стрелке

Нижегородского стрелка Даниила Монахова подозревают в убийстве трех человек. В Нижегородском училище-интернате «360» рассказали, что парень отличался замкнутостью, но не был агрессивным и хорошо учился.

Директор учебного заведения Дмитрий Кочин подчеркнул, что 18-летний юноша пробыл в интернате всего месяц с небольшим. Поэтому составить о нем полное мнение непросто.

«Необщителен, замкнут, плохо шел на контакт, дружеских контактов в группе не имел, в то же время на занятиях проявлял себя положительно, требования преподавателей выполнял», — охарактеризовал Монахова руководитель училища.

Он добавил, что агрессию за время учебы ни к сокурсникам, ни к преподавателям Даниил не проявлял и всегда вел себя корректно.

Стрельба в деревне Большеорловское раздалась 12 октября. Парень сначала разрядил ружье в бабушку, у которой отдыхал на каникулах, а потом вышел с оружием на улицу и начал палить по рейсовому автобусу. Три человека погибли на месте, еще трое находятся в больнице. Самого стрелка нашли мертвым в лесополосе неподалеку.

По словам одного из знакомых молодого человека, у Даниила были проблемы со здоровьем, он увлекался оружием и вдохновлялся историей о стрельбе в школе «Колумбайн».