Подозреваемый в расстреле людей в деревне под Нижним Новгородом Даниил Монахов найден мертвым. Знакомые 18-летнего стрелка рассказали, что никаких странностей за ним не наблюдали, а лучший друг раскрыл его страсть к оружию.

Монахова подозревают в том, что 12 октября он разрядил ружье в бабушку, к которой приехал на каникулы в деревню Большеорловское под Нижним Новгородом, а затем в пассажиров рейсового автобуса. Заместитель главы региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал о том, что три человека скончались на месте, еще трое были ранены.

По предварительным данным, Монахов застрелил соседа, двух случайных людей на остановке и пустился в бега. Этому поступку пока нет объяснения — в мотивах парня предстоит разобраться следователям. ТАСС добавляет, что во время стрельбы молодой человек был в невменяемом состоянии.

Даниил Монахов

Новое ружье

Юноша приехал к бабушке незадолго до бойни. В сентябре он купил и по закону оформил на себя охотничье ружье. Даниил ходил на охоту вместе с отцом несколько раз с момента покупки оружия, хотя до этого в деревне был редким гостем, да и с отцом теплых отношений не имел. Внучка убитого Монаховым мужчины рассказала, что знала стрелка с детства и никогда не замечала за ним странностей.

«Он был обычный мальчик», — поделилась девушка с «Московским комсомольцем».

По ее словам, Даниил в последнее время совсем забросил учебу, чем расстроил мать и бабушку. Свою юношескую энергию он направил в другое русло: подозреваемый в массовом убийстве часами просиживал за компьютером, играя в видеоигры. Семья просила его взяться за ум, но тщетно. Все замечания заканчивались конфликтами. Можно подумать, что он направил оружие на бабушку из-за очередной претензии в свой адрес, но лучший друг Даниила рассказал Daily Storm, что женщина «просто попала под горячую руку». Никакой ненависти у внука к ней не было.

«Ему оставалось недолго»

Близкий друг Монахова отметил, что страстью к охоте тот никогда не пылал, но новое ружье, которое, по информации СМИ, ему на совершеннолетие подарил отец, привело Даниила в восторг. Юноша всегда увлекался оружием. То ли в шутку, то ли серьезно он говорил приятелям о намерениях устроить теракт и на какое-то время ставил на аватарку в соцсети фото одного из устроивших бойню в американской школе «Колумбайн».

«Дэнчик вдохновился чуваками из „Колумбайна“. <…> Вы думаете, мы с ним не говорили? Он мечтал об оружии, ружье купил на свои инвалидные. Кинул фотки ружья, доволен был, как слон. Я думал, все закончится на утках», — приводит портал Daily Storm слова друга Монахова.

Собеседник раскрыл, что у подозреваемого в массовом убийстве были серьезные проблемы со здоровьем: порок сердца и «нелады» с нервной системой. У него мог начаться нервный тик от прикосновения к ушам.

«А какой смысл ему дальше доживать остатки дней в России? У него огромные проблемы со здоровьем, и с психическим. <…> Ему по факту оставалось недолго — ну лет пять. И что?» — добавил друг Монахова.

Долго искать убежавшего в лес юношу не пришлось. Утром 13 октября полицейские и росгвардейцы нашли его мертвым в лесополосе неподалеку от места преступления.

Впереди большая работа следователей и криминалистов. Им предстоит выяснить, что же заставило неглупого и образованного парня взяться за ствол и лишить жизни трех человек.