Власти рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Нижегородской области
«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ. Вечером [12 октября] врачи больницы провели ей операцию», — сообщила Квашнина со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По предварительным данным, 18-летний Даниил Монахов днем 12 октября начал палить из охотничьего ружья по людям после чего убежал в лес. Его подозревают в убийстве трех человек. На следующий день правоохранители нашли юношу мертвым недалеко от места преступления. Его лучший друг рассказал, что у погибшего были серьезные проблемы со здоровьем и он увлекался оружием.
Каким человеком был и чем увлекался Монахов — читайте в материале «360».