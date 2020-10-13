Власти рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Нижегородской области

Раненые во время стрельбы под Нижним Новгородом чувствуют себя по-разному. Две женщины не могут дышать без аппарата ИВЛ. Состояние пострадавшего мужчины стабильное. Об этом «360» рассказала и. о. руководителя пресс-службы правительства региона Наталья Квашнина.

«Женщина подключена к аппарату ИВЛ, ей была проведена операция. Состояние мужчины стабильное, опасений не вызывает. Еще одна пациентка находится на лечении в Борской ЦРБ. Она также дышит с помощью аппарата ИВЛ. Вечером [12 октября] врачи больницы провели ей операцию», — сообщила Квашнина со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По предварительным данным, 18-летний Даниил Монахов днем 12 октября начал палить из охотничьего ружья по людям после чего убежал в лес. Его подозревают в убийстве трех человек. На следующий день правоохранители нашли юношу мертвым недалеко от места преступления. Его лучший друг рассказал, что у погибшего были серьезные проблемы со здоровьем и он увлекался оружием.

Каким человеком был и чем увлекался Монахов — читайте в материале «360».