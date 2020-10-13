Нижегородского стрелка нашли мертвым в лесу

«Тело с признаками огнестрельного ранения найдено в деревне Большеорловское», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе региональной управы СК. В МВД Нижнего Новгорода «360» уточнили, что тело в лесу на окраине Большеорловского нашли полицейские и росгвардейцы.

Выстрелы прогремели в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области днем 12 октября. По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний молодой человек. Сначала он разрядил охотничье ружье в свою бабушку, а потом застрелил соседа и еще двух случайных людей на автобусной остановке. После этого юноша убежал в лес. Информации о том, что толкнуло его на этот поступок, пока нет.

Жертвами стрелка стали три человека. Еще трое получили ранения: две женщины находятся в реанимацию, а мужчину перевели в палату.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».