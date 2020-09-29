Документы по Усолью изъяли у иркутского депутата Левченко

Следователи провели обыски у иркутского депутата заксобрания Андрея Левченко и его отца — экс-губернатора региона Сергея Левченко. В итоге СК изъял документы, связанные с ситуацией в Усолье-Сибирском.

«28 сентября 2020 года у меня в квартире были проведены обыски. <…> Изъяли ряд документов, связанных с работой правительства, города Усолья, территорией опережающего социально-экономического развития и так далее. Ну и с тем, что связано с соглашением Иркутской области с Республикой Белоруссия», — написал Левченко-старший в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что обыски были связаны с компанией «Звезда». Ранее по делу о мошенничестве обвинение предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Теперь следователи проверили, были ли у Левченко какие-либо документы, связанные с организацией.

«Кроме этого, Андрея Сергеевича Левченко, моего сына, сегодня задержали и у него тоже были проведены обыски. Завтра в Москве, в Басманном суде, будет рассматриваться вопрос о его задержании либо о какой-то другой мере пресечения. Адвокаты работают», — отметил экс-губернатор Иркутской области.

Андрею Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, депутат вместе с Хамуляком увеличил стоимость поставки в Иркутск лифтового оборудования с 167 до 319 миллионов рублей. Причиненный ущерб оценили в 185 миллионов рублей.

Летом 2020 года в Усолье-Сибирском возникло крупное загрязнение. Президент Владимир Путин поручил создать межведомственную рабочую группу и разработать план по ликвидации отходов. Правительство уже утвердило первоочередные меры.