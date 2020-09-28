Опубликовано видео обысков у иркутского депутата Левченко

Иркутского депутата заксобрания и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко заподозрили в крупном мошенничестве. СК поделился видео обысков, которые прошли у самого парламентария и его отца Сергея Левченко.

Следствие предполагает, что Левченко-младший имеет отношение к хищению средств регионального Фонда капремонта многоквартирных домов. Вместе с руководителем ОАО «Звезда» Олегом Хамуляком они сумели увеличить стоимость поставки в Иркутск лифтового оборудования с 167 до 319 миллионов рублей. Причиненный ими ущерб СК оценил в 185 миллионов рублей.

Заксобрание Иркутской области не исключило, что Андрея Левченко лишат депутатского мандата. Вопрос рассмотрят на коллегии 30 сентября.

Парламентарий приходятся сыном экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко, который ушел в отставку с занимаемой должности в конце 2019 года.