Ликвидацию ртути в Усолье-Сибирском профинансируют из бюджета

Кроме ликвидации утечек, подрядчик должен восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Сроки выполнения всех работ не должны превышать двух лет.

Организацию работ должна обеспечить госкорпорация «Росатом», а «Российские железные дороги» подготовят свои предложения по охране природы во время строительства и реконструкции Байкало‑Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Режим чрезвычайной ситуации действует в городском округе Усолье-Сибирское с октября 2018 года. Причиной стало загрязнение ртутью почвы и подземных вод на территории бывшего завода «Усольехимпром». Предприятие признали банкротом в 2017 году. После его закрытия там до сих пор происходят утечки химических отходов.

Ранее Путин поручил полностью изолировать площадку закрытого завода и выставить там охрану из бойцов Росгвардии.