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    03 августа 2020, 15:21

    Ликвидацию ртути в Усолье-Сибирском профинансируют из бюджета

    Анатолий Минкин

    Правительство России разработает комплекс мер для ликвидации утечек химических отходов в городском округе Усолье-Сибирское. После этого Минприроды найдет исполнителя, который выполнит все необходимые работы. Деньги на эти цели выделят из федерального бюджета. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое поручение дал президент России Владимир Путин.

    Кроме ликвидации утечек, подрядчик должен восстановить нарушенное состояние окружающей среды. Сроки выполнения всех работ не должны превышать двух лет.

    Организацию работ должна обеспечить госкорпорация «Росатом», а «Российские железные дороги» подготовят свои предложения по охране природы во время строительства и реконструкции Байкало‑Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

    Режим чрезвычайной ситуации действует в городском округе Усолье-Сибирское с октября 2018 года. Причиной стало загрязнение ртутью почвы и подземных вод на территории бывшего завода «Усольехимпром». Предприятие признали банкротом в 2017 году. После его закрытия там до сих пор происходят утечки химических отходов.

    Ранее Путин поручил полностью изолировать площадку закрытого завода и выставить там охрану из бойцов Росгвардии.

    Новости SMI.FM