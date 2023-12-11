Криминал 11 декабря 2023, 17:34 Депутат Рады показал видео якобы со слежкой за Кивой Депутат Рады Гончаренко выложил кадры якобы с места убийства Кивы

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опубликовал кадры, сделанные, по его словам, на месте убийства бывшего украинского парламентария Ильи Кивы, а также якобы видео слежки за политиком. Гончаренко* выложил эти материалы в своем Telegram-канале.

«Кадры, как следили за Кивой агенты СБУ, и как его убили», — подписал фото и видео депутат Рады.

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В коротком ролике, опубликованном Гончаренко*, показали лесополосу с небольшой траншеей. За кадром мужской голос, измененный, чтобы его нельзя было узнать, говорит, что так выглядит его «рабочий офис».

На одном из снимков, выложенных депутатом Рады, можно увидеть пистолет и нож, воткнутый в дерево. На другом фото — тело человека, лежащее на снегу лицом вниз. Никаких подтверждений, что кадры сняли на месте убийства Кивы, Гончаренко* не предоставил.

Тело Ильи Кивы с огнестрельными ранениями обнаружили в Одинцовском городском округе Подмосковья вечером 6 декабря. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве экс-депутата Верховной рады. Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киву ликвидировали в ходе операции СБУ.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.